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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:44
https://ria.ru/20200527/1572057599.html
Калужские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

Калужские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

13:41 27.05.2020 (обновлено: 13:44 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Калужской области увеличилось до 29 человек после того, как в последние несколько дней скончались три человека, все они старше 80 лет, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 27 мая, 29 человек умерло, два новых подтверждённых случая: житель Думиничского района 1937 года рождения и житель Бабынинского района 1938 года рождения", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе скончался еще один пациент - житель Калуги 1938 года рождения.
Представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что один из скончавшихся – врач-анестезиолог из Боровского района.
С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 3 653 человека, из них 1 123 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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