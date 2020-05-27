Калужские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Калужской области увеличилось до 29 человек после того, как в последние несколько дней скончались три человека, все они старше 80 лет, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 27 мая, 29 человек умерло, два новых подтверждённых случая: житель Думиничского района 1937 года рождения и житель Бабынинского района 1938 года рождения", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе скончался еще один пациент - житель Калуги 1938 года рождения.
Представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что один из скончавшихся – врач-анестезиолог из Боровского района.
С начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 3 653 человека, из них 1 123 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.