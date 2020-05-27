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2020-05-27T15:35
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Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
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РИА Новости

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

13:38 27.05.2020 (обновлено: 15:35 27.05.2020)
264860
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Летчик-испытатель Анатолий Андронов прокомментировал перехват американского самолета российскими Су-35.
Андронов отметил, что, судя по видеозаписи, расстояние до истребителей не было опасным, поскольку и при таком сближении самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет.
По его словам, произошедшее даже трудно назвать перехватом, поскольку это подразумевает, что командиры самолета принуждают перехваченный борт к каким-либо действиям: перекрывают, заставляют изменить направление движения или высоту.
"А что происходило на видео? Ну появился рядом самолет, летит рядом, и что?" — сказал эксперт в комментарии "Вечерней Москве".
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по их мнению, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".
В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что ВКС совершают все полеты в полном соответствии с международными правилами.
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Вчера, 09:13
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
904849111530
Обсудить 22
Анатолий АндроновРоссияBoeing P-8A PoseidonСу-35СШАБезопасность
Популярные комментарии
Ну, во-первых: не "самолёт-разведчик", а "самолёт-шпиён", а во-вторых, пусть "безопасно маневрирует" у себя дома. ))
27 мая, 14:20
Дмитрий
23580006
Интересно, а что делают полосатые развед. самолёты так далеко от родной гавани?
27 мая, 14:01
virshych
21340016
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