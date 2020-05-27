Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Летчик-испытатель Анатолий Андронов прокомментировал перехват американского самолета российскими Су-35.
Андронов отметил, что, судя по видеозаписи, расстояние до истребителей не было опасным, поскольку и при таком сближении самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет.
По его словам, произошедшее даже трудно назвать перехватом, поскольку это подразумевает, что командиры самолета принуждают перехваченный борт к каким-либо действиям: перекрывают, заставляют изменить направление движения или высоту.
"А что происходило на видео? Ну появился рядом самолет, летит рядом, и что?" — сказал эксперт в комментарии "Вечерней Москве".
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по их мнению, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".
В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что ВКС совершают все полеты в полном соответствии с международными правилами.