Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Андронов отметил, что, судя по видеозаписи, расстояние до истребителей не было опасным, поскольку и при таком сближении самолет легко может совершать маневры и продолжать безопасный полет.

По его словам, произошедшее даже трудно назвать перехватом, поскольку это подразумевает, что командиры самолета принуждают перехваченный борт к каким-либо действиям: перекрывают, заставляют изменить направление движения или высоту.

"А что происходило на видео? Ну появился рядом самолет, летит рядом, и что?" — сказал эксперт в комментарии "Вечерней Москве"

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США , накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем . Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по их мнению, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".