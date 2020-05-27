Проект поправок ЕР к Трудовому кодексу направили на экспертную оценку

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил разработанный депутатами партии проект поправок в Трудовой кодекс на экспертную оценку в Российский союз предпринимателей и промышленников и Федерацию независимых профсоюзов России, сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил РИА Новости, что депутаты от правящей партии направили Медведеву подготовленный текст поправок в Трудовой кодекс. Внесение их в Госдуму планируется на начало июня. Поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил разработанный депутатами фракции партии в Госдуме законопроект о поправках в Трудовой кодекс в РСПП ФНПР с просьбой организовать его обсуждение с профсоюзными организациями и бизнес-сообществом и представить их позиции", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за карантинных мер в стране, будут в будущем только развиваться.

"В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями", – цитирует Медведева пресс-служба ЕР

По словам председателя партии, разработанный законопроект вносит в законодательство целый ряд поправок, защищающих интересы удаленных сотрудников. В частности, это гарантии на сохранение всех трудовых прав, прежде всего сохранения зарплаты в полном объеме. По словам Медведева, многие жалобы, с которыми граждане обращались в правцентр партии в период пандемии, касались именно невыплаты или незаконного сокращения зарплаты.

Кроме того, законопроект отрегулирует продолжительность рабочего дня для сотрудников на удаленке, а также вопрос компенсации работодателем затрат на организацию рабочего места дома, удаленное использование электронного документооборота.