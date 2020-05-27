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2020-05-27T13:37
https://ria.ru/20200527/1572057372.html
Проект поправок ЕР к Трудовому кодексу направили на экспертную оценку
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РИА Новости

Проект поправок ЕР к Трудовому кодексу направили на экспертную оценку

13:37 27.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил разработанный депутатами партии проект поправок в Трудовой кодекс на экспертную оценку в Российский союз предпринимателей и промышленников и Федерацию независимых профсоюзов России, сообщает пресс-служба ЕР.
Ранее первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил РИА Новости, что депутаты от правящей партии направили Медведеву подготовленный текст поправок в Трудовой кодекс. Внесение их в Госдуму планируется на начало июня. Поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.
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"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил разработанный депутатами фракции партии в Госдуме законопроект о поправках в Трудовой кодекс в РСПП и ФНПР с просьбой организовать его обсуждение с профсоюзными организациями и бизнес-сообществом и представить их позиции", - говорится в сообщении.
Медведев отметил, что новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за карантинных мер в стране, будут в будущем только развиваться.
"В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями", – цитирует Медведева пресс-служба ЕР.
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По словам председателя партии, разработанный законопроект вносит в законодательство целый ряд поправок, защищающих интересы удаленных сотрудников. В частности, это гарантии на сохранение всех трудовых прав, прежде всего сохранения зарплаты в полном объеме. По словам Медведева, многие жалобы, с которыми граждане обращались в правцентр партии в период пандемии, касались именно невыплаты или незаконного сокращения зарплаты.
Кроме того, законопроект отрегулирует продолжительность рабочего дня для сотрудников на удаленке, а также вопрос компенсации работодателем затрат на организацию рабочего места дома, удаленное использование электронного документооборота.
"Все эти изменения должны пройти обсуждение и в итоговой редакции иметь поддержку и работников, и работодателей" – подчеркнул Медведев.
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Дмитрий МедведевРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедерация независимых профсоюзов РоссииАндрей ИсаевГосдума РФОбщество
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