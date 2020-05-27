Спасатели в Подмосковье вытащили из реки тонущую собаку

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спасатели в подмосковном Наро-Фоминске достали собаку, которая упала в реку и не могла самостоятельно выбраться, сообщила пресс-служба областного главка МЧС России.
"Спасатели поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили собаку, упавшую с обрывистого берега реки в воду. Случай произошел на реке Наре в окрестностях городского округа Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, обессиленное животное заметили дети, которые пытались помочь псу. Из-за берегового обрыва собака не могла вылезти из воды.
"Тогда ребята обратились к взрослым, а те, чтобы не мучить бедное животное, вызвали спасателей. В считанные минуты с помощью спасательных веревок нам удалось вытащить собаку", - приводит пресс-служба слова спасателя.
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