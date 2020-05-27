Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T13:37
https://ria.ru/20200527/1572057316.html
Спасатели в Подмосковье вытащили из реки тонущую собаку
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

Спасатели в Подмосковье вытащили из реки тонущую собаку

13:37 27.05.2020
2709
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спасатели в подмосковном Наро-Фоминске достали собаку, которая упала в реку и не могла самостоятельно выбраться, сообщила пресс-служба областного главка МЧС России.
"Спасатели поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили собаку, упавшую с обрывистого берега реки в воду. Случай произошел на реке Наре в окрестностях городского округа Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, обессиленное животное заметили дети, которые пытались помочь псу. Из-за берегового обрыва собака не могла вылезти из воды.
"Тогда ребята обратились к взрослым, а те, чтобы не мучить бедное животное, вызвали спасателей. В считанные минуты с помощью спасательных веревок нам удалось вытащить собаку", - приводит пресс-служба слова спасателя.
Росгвардеец в Москве спас собаку, упавшую в коллектор
25 апреля, 14:55
В Москве сотрудник Росгвардии спас собаку, упавшую в коллектор
4601001
Обсудить 0
МособлпожспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Наро-ФоминскПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Полицейский
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
Медик готовит шприц с вакциной
Подмосковные мобильные пункты вакцинации возобновили работу
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Дезинфекция
Дезинфекция в Москве: обработка дорог и подъездов в период пандемии
Михаил Игнатьев
Ъ: экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Автобус на Садовом кольце в Москве
Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений
Устье Хероты со стороны моря
В Сочи переименовали реку Хероту
Посетитель ярмарки вакансий
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния