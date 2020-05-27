Спасатели в Подмосковье вытащили из реки тонущую собаку

По данным ведомства, обессиленное животное заметили дети, которые пытались помочь псу. Из-за берегового обрыва собака не могла вылезти из воды.

"Тогда ребята обратились к взрослым, а те, чтобы не мучить бедное животное, вызвали спасателей. В считанные минуты с помощью спасательных веревок нам удалось вытащить собаку", - приводит пресс-служба слова спасателя.