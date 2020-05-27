Борисов рассказал, как правительству перезапустить экономику в кризис

"Текущий кризис вызван фактором спроса... На мой взгляд, государство является лидером в этом направлении, только оно может выступить во главе такого важного процесса, как подогревание спроса и перезапуск всей экономики, поэтому именно на государстве сегодня лежит основная задача по поддержке спроса на среднесрочный период до 2025 года и по поддержанию и перезапуску очень важного аспекта - инвестиционного цикла. Надо не снижать инвестиции, которые мы должны обеспечить в нашу экономику и ее сектора", - сказал он.