В России почти 500 жилых домов остаются в зонах подтопления из-за паводка

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 490 жилых домов продолжают оставаться в зонах подтопления из-за паводка в регионах России, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На территории 13 регионов РФ в зонах затопления находятся 496 жилых домов, 1 379 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автодорог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водой отрезаны 22 населенных пункта, где организованы 17 лодочных переправ для жизнеобеспечения населения.
Собеседник агентства отметил, что на утро среды зоны затопления зарегистрированы на территории Коми, Татарстана, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Архангельской, Вологодской, Самарской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Омской и Томской областях. За минувшие сутки в шести населенных пунктах Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов оказались подтопленными 22 жилых дома.