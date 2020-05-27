В России почти 500 жилых домов остаются в зонах подтопления из-за паводка

Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления

Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления

© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 490 жилых домов продолжают оставаться в зонах подтопления из-за паводка в регионах России, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"На территории 13 регионов РФ в зонах затопления находятся 496 жилых домов, 1 379 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автодорог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водой отрезаны 22 населенных пункта, где организованы 17 лодочных переправ для жизнеобеспечения населения.