В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе боевиков ИГ*

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе боевиков ИГ*

Правоохранительные органы Испании начали расследование, когда стало известно, что разыскиваемый скрывался в Барселоне. После того, как было установлено месторасположение его дома и после информирования судебных властей Соединенного Королевства, был произведен обыск. Операцию по задержанию преступника провел отряд специального назначения Национальной полиции.