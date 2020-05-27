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2020-05-27T13:35
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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников
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РИА Новости

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников

13:35 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции в Барселоне
Автомобили полиции в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Автомобили полиции в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники национальной полиции Испании в среду задержали в Барселоне одного из наиболее разыскиваемых беглых преступников Великобритании, на которого имелся европейский ордер на арест за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.
"Он считается очень опасным и вооруженным преступником, скрывающимся от правосудия, ему грозит тюремное заключение за участие в нескольких связанных с насилием инцидентах между организованными преступными группировками, которые произошли в 2015 году в Солфорде (Англия)", - говорится в заявлении Национальной полиции.
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Правоохранительные органы Испании начали расследование, когда стало известно, что разыскиваемый скрывался в Барселоне. После того, как было установлено месторасположение его дома и после информирования судебных властей Соединенного Королевства, был произведен обыск. Операцию по задержанию преступника провел отряд специального назначения Национальной полиции.
Предполагается, что задержанный будет экстрадирован в Великобританию.
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