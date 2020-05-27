В Новосибирской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Регистрируемый в Регистрируемый в Новосибирской области в последние дни рост числа инфицированных коронавирусом и рекордная цифра в 97 новых случаев за последние сутки не является чем-то критичным, это лишь результат хорошей работы по выявлению заболевших, заявил журналистам глава облминздрава Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба региона, на 27 мая в Новосибирской области за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения COVID-19, 11 пациентов выздоровели, скончалась 64-летняя женщина. Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев инфицирования коронавирусом, в их числе 144 ребенка. Всего выздоровели 902 человека, 31 пациент скончался. В отделениях реанимации находятся 64 человека, из которых на ИВЛ – 21 пациент.

"У нас есть небольшой рост, но мы обсуждали это с Роспотребнадзором … Это результат совместной работы по выявлению и отработке всех очагов, проведения эпидрасследований, выявление всех контактных. У нас такое же количество бессимптомных пациентов. В структуре пневмоний всего ковидные пневмонии занимают около 30%.... Все остальные пациенты – это ОРВИ легкой и средней степени тяжести", - сказал Хальзов.

Министр сообщил, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области составляет 1,1, то есть "мы близки к той цифре, когда можно говорить о плато".

"У нас почти в течение 2,5 недель были стабильные показатели. Есть определенный рост, но он некритичный абсолютно. Для нас очень важно, что не меняется структура заболевших. Если бы был какой-то взрывной рост ковидных пневмоний или ОРВИ, но структура не изменилась и это просто говорит о нашей работе по выявлению данной категории пациентов", - сказал чиновник.

Говоря о претензиях жителей в социальных сетях и СМИ на работу коронавирусных госпиталей в Новосибирске , министр признал проблемы с организацией уборки помещений в больнице №11, однако заявил, что с понедельника в госпитале работает специальная клининговая компания.

"Это специфика работы в "красной зоне" и, видимо, требовалось определенное время для отработки этого процесса. Мы все принимаем на свою сторону с точки зрения дезорганизации работы, но мы обращаем на это внимание, и есть подтверждение от сегодняшнего дня, снимки санитарных комнат – они в абсолютном порядке и вопросов никаких нет", - добавил он.