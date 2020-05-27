Fitch считает, что участие России в ОПЕК+ вынужденное

Эксперт отмечает, что несмотря на успех текущих мер альянса по балансировке рынка, более отдаленная перспектива ОПЕК+ остается туманной. "Все-таки это соглашение во многом стало возможно благодаря настойчивому посредничеству США", - сказал аналитик в ходе вебинара "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания".

"Соглашение можно считать скорее вынужденным и тактическим, нежели чем стратегическим, и не факт, что после победы над пандемией Россия продолжит координировать свои действия на рынке с ОПЕК, тем более, что среди людей, которые представляют российскую нефтегазовую отрасль, нет единого мнения относительно того, насколько целесообразно продолжение сотрудничества с ОПЕК", - считает Маринченко.