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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:27
https://ria.ru/20200527/1572056394.html
В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19

13:27 27.05.2020
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, почти 700 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 18 611 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 19 056.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 693 человека, накануне сообщалось о 500 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 99 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 384 тысяч человек.
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Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 606 925 человек. Выздоровели в мире свыше 2,3 миллиона, более 350 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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