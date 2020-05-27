В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч новых случаев заражения Более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США , почти 700 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 18 611 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 19 056.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 693 человека, накануне сообщалось о 500 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 99 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 384 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 5 606 925 человек. Выздоровели в мире свыше 2,3 миллиона, более 350 тысяч человек умерли.