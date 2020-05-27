Вернувшийся из Индии севастополец заразился коронавирусом

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 160 человек, выздоровел 121 человек, три человека умерли.

С 18 мая в регионе отменен жесткий режим самоизоляции, начата работа многих предприятий, кроме общепита и туристической отрасли. С 25 мая восстановлено межрегиональное транспортное сообщение с Крымом, однако блок-посты на въезде в город продолжают работу. Въезжающие в регион без уважительной причины должны отправиться на карантин в обсерватор.