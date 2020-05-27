Вернувшийся из Индии севастополец заразился коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Новые два случая инфицирования COVID-19 выявлены в Севастополе за сутки, в одном случае вирус завезен севастопольцем, вернувшимся из Индии, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По состоянию на утро 27 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Это один завозной случай из Индии. Севастополец жил за границей, вернувшись, сразу был направлен в обсерватор "Изумруд". Ещё один случай - это контактная группа с ранее заболевшим. Трех человек выписали после выздоровления", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 160 человек, выздоровел 121 человек, три человека умерли.
С 18 мая в регионе отменен жесткий режим самоизоляции, начата работа многих предприятий, кроме общепита и туристической отрасли. С 25 мая восстановлено межрегиональное транспортное сообщение с Крымом, однако блок-посты на въезде в город продолжают работу. Въезжающие в регион без уважительной причины должны отправиться на карантин в обсерватор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.