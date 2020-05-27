Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:26
https://ria.ru/20200527/1572056355.html
Вернувшийся из Индии севастополец заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:91:3009:1785_1036x0_80_0_0_f476f47236d8ff288659693d5f69e9fc.jpg
РИА Новости

Вернувшийся из Индии севастополец заразился коронавирусом

13:26 27.05.2020
624
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Новые два случая инфицирования COVID-19 выявлены в Севастополе за сутки, в одном случае вирус завезен севастопольцем, вернувшимся из Индии, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По состоянию на утро 27 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Это один завозной случай из Индии. Севастополец жил за границей, вернувшись, сразу был направлен в обсерватор "Изумруд". Ещё один случай - это контактная группа с ранее заболевшим. Трех человек выписали после выздоровления", - говорится в сообщении.
Больница
1 апреля, 14:43Распространение нового коронавируса
Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 160 человек, выздоровел 121 человек, три человека умерли.
С 18 мая в регионе отменен жесткий режим самоизоляции, начата работа многих предприятий, кроме общепита и туристической отрасли. С 25 мая восстановлено межрегиональное транспортное сообщение с Крымом, однако блок-посты на въезде в город продолжают работу. Въезжающие в регион без уважительной причины должны отправиться на карантин в обсерватор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
310023
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СевастопольИндияОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Индии
Врач объяснил успехи индийского штата в борьбе с коронавирусом
Зал ожидания аэропорта Даболим в Гоа, Индия
В Индии возобновление внутренних перелетов началось с хаоса
Автомобили полиции в Барселоне
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых британских преступников
Тестирование на коронавирус
В общежитии Тюменского медуниверситета выявили очаг коронавируса
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Медицинские работники в Филадельфии
В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч
Медицинский работник
В Сочи умер первый пациент с COVID-19
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Крым попросил отменить три требования Роспотребнадзора к работе отелей
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова выслушает пожелания школьников о проведении выпускных вечеров
Медицинский работник
В Совфеде предложили назначать выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков
Полицейские во Франции
Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния