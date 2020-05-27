В общежитии Тюменского медуниверситета выявили очаг коронавируса

"На сегодня зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции в общежитии №1 Тюменского государственного медицинского университета. Всего пострадало шесть человек. Первым был выявлен студент пятого курса, который работал по совмещению медбратом (его обследовали по месту работы в рамках ежедневного мониторинга)", - говорится в сообщении.