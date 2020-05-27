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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:23
https://ria.ru/20200527/1572056184.html
В общежитии Тюменского медуниверситета выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В общежитии Тюменского медуниверситета выявили очаг коронавируса

13:23 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Очаг коронавируса зарегистрирован в общежитии Тюменского государственного медицинского университета, заражены шесть человек, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"На сегодня зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции в общежитии №1 Тюменского государственного медицинского университета. Всего пострадало шесть человек. Первым был выявлен студент пятого курса, который работал по совмещению медбратом (его обследовали по месту работы в рамках ежедневного мониторинга)", - говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели всех потенциальных контактных - всего 202 человека. В ходе осмотра был выявлен один человек с симптомами ОРВИ, которого сразу же госпитализировали из общежития. У всех 202 человек были взяты анализы. Положительные результаты анализов подтвердились еще у нескольких студентов.
В общежитии была проведена дезинфекция комнат, где проживали лица с положительными результатами на коронавирус. Контактные студенты будут заселены в обсерватор "Верхний Бор", уточняет штаб.
По данным оперштаба, в регионе зарегистрированы 1532 случая коронавируса, в том числе 42 случая за последние сутки. За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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