В общежитии Тюменского медуниверситета выявили очаг коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Очаг коронавируса зарегистрирован в общежитии Тюменского государственного медицинского университета, заражены шесть человек, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"На сегодня зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции в общежитии №1 Тюменского государственного медицинского университета. Всего пострадало шесть человек. Первым был выявлен студент пятого курса, который работал по совмещению медбратом (его обследовали по месту работы в рамках ежедневного мониторинга)", - говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели всех потенциальных контактных - всего 202 человека. В ходе осмотра был выявлен один человек с симптомами ОРВИ, которого сразу же госпитализировали из общежития. У всех 202 человек были взяты анализы. Положительные результаты анализов подтвердились еще у нескольких студентов.
В общежитии была проведена дезинфекция комнат, где проживали лица с положительными результатами на коронавирус. Контактные студенты будут заселены в обсерватор "Верхний Бор", уточняет штаб.
По данным оперштаба, в регионе зарегистрированы 1532 случая коронавируса, в том числе 42 случая за последние сутки. За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.