Эксперт оценил подверженность кошек коронавирусу

"Это известно, что кошки к этому вирусу чувствительны. Они не так чувствительны, как человек, менее чувствительны. Но чувствительны. И заражаются они от человека. Передача идет не от кошки к кошке, а от человека. ...Может, конечно, что она внутри семьи будет служить передаточным звеном, хотя это маловероятно. Поэтому кошки не являются сколько-нибудь серьезным элементом в поддержании эпидемии", - рассказал Альтштейн.