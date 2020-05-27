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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:20
https://ria.ru/20200527/1572056029.html
Эксперт оценил подверженность кошек коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569252526_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_8975160e88e5c2441ee2f15ca582a062.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил подверженность кошек коронавирусу

13:20 27.05.2020
1347
© Depositphotos / InnaSidorovaКошка в маске
Кошка в маске
© Depositphotos / InnaSidorova
Кошка в маске. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кошки действительно могут быть чувствительны к коронавирусу, однако в меньшей мере, нежели человек, если у животного обнаружен COVID, скорее всего, изначально был инфицирован кто-то из членов семьи, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Ранее замруководителя Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что ведомство не видит оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных после подтверждения коронавируса у кошки в России. Он рассказал, что 18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" обратился владелец пятилетней кошки для тестирования животного на коронавирус COVID-19. У нее были взяты мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. В результате анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19, животное помещено на карантин по месту проживания хозяина.
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Составлена детальная карта генома нового коронавируса
"Это известно, что кошки к этому вирусу чувствительны. Они не так чувствительны, как человек, менее чувствительны. Но чувствительны. И заражаются они от человека. Передача идет не от кошки к кошке, а от человека. ...Может, конечно, что она внутри семьи будет служить передаточным звеном, хотя это маловероятно. Поэтому кошки не являются сколько-нибудь серьезным элементом в поддержании эпидемии", - рассказал Альтштейн.
Эксперт согласен с тем, что предпринимать какие-то ограничительные меры по отношению к животным из-за этого не нужно.
"Скорее всего, если у кошки обнаружен коронавирус, кто-то из членов семьи инфицирован. Может и не болен, но инфицирован", - добавил Альтштейн.
На вопрос о том, есть ли в мире подтвержденные случаи заболевания коронавирусом других домашних животных или подобные риски, вирусолог ответил, что точных сведений у него нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
121011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Николай ВласовОбщество
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