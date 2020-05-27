Эксперт оценил подверженность кошек коронавирусу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Кошки действительно могут быть чувствительны к коронавирусу
, однако в меньшей мере, нежели человек, если у животного обнаружен COVID, скорее всего, изначально был инфицирован кто-то из членов семьи, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн
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Ранее замруководителя Россельхознадзора Николай Власов
сообщил, что ведомство не видит оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных после подтверждения коронавируса у кошки в России. Он рассказал, что 18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" обратился владелец пятилетней кошки для тестирования животного на коронавирус COVID-19. У нее были взяты мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. В результате анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19, животное помещено на карантин по месту проживания хозяина.
"Это известно, что кошки к этому вирусу чувствительны. Они не так чувствительны, как человек, менее чувствительны. Но чувствительны. И заражаются они от человека. Передача идет не от кошки к кошке, а от человека. ...Может, конечно, что она внутри семьи будет служить передаточным звеном, хотя это маловероятно. Поэтому кошки не являются сколько-нибудь серьезным элементом в поддержании эпидемии", - рассказал Альтштейн.
Эксперт согласен с тем, что предпринимать какие-то ограничительные меры по отношению к животным из-за этого не нужно.
"Скорее всего, если у кошки обнаружен коронавирус, кто-то из членов семьи инфицирован. Может и не болен, но инфицирован", - добавил Альтштейн.
На вопрос о том, есть ли в мире подтвержденные случаи заболевания коронавирусом других домашних животных или подобные риски, вирусолог ответил, что точных сведений у него нет.