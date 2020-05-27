Авиабилеты по России подорожают во второй половине лета

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Средний чек на авиаперелеты туда-обратно по внутренним направлениям значительно увеличивается во второй половине летнего туристического сезона текущего года по сравнению с его началом, сообщает Biletix.
Эксперты интернет-сервиса для путешественников, проанализировав данные бронирований, выяснили, что к концу лета стоимость авиаперелетов приблизится к докризисным показателям прошлого года.
Если в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России оказался ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18 процентов (13 690 рублей против 16 610 рублей).
Данная тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений. Так, средний чек на полет туда-обратно в Сочи в июне составляет 2 825 рублей, в августе – 8 400 рублей, в Симферополь – 3 406 и 14 241, в Краснодар – 4 074 и 8 314, в Калининград – 3 396 и 13 610 рублей соответственно.