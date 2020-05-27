Авиабилеты по России подорожают во второй половине лета

Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Средний чек на авиаперелеты туда-обратно по внутренним направлениям значительно увеличивается во второй половине летнего туристического сезона текущего года по сравнению с его началом, сообщает Biletix.

Эксперты интернет-сервиса для путешественников, проанализировав данные бронирований, выяснили, что к концу лета стоимость авиаперелетов приблизится к докризисным показателям прошлого года.

Если в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России оказался ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18 процентов (13 690 рублей против 16 610 рублей).