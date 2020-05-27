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Туризм
2020-05-27T14:16
https://ria.ru/20200527/1572055893.html
Авиабилеты по России подорожают во второй половине лета
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208873_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_0b9e6cf3394cab4a94f6a083485dd75e.jpg
РИА Новости

Авиабилеты по России подорожают во второй половине лета

14:16 27.05.2020
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© РИА Новости / Роман ШибаевРоссийские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
© РИА Новости / Роман Шибаев
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Средний чек на авиаперелеты туда-обратно по внутренним направлениям значительно увеличивается во второй половине летнего туристического сезона текущего года по сравнению с его началом, сообщает Biletix.
Эксперты интернет-сервиса для путешественников, проанализировав данные бронирований, выяснили, что к концу лета стоимость авиаперелетов приблизится к докризисным показателям прошлого года.
Если в июне средний чек на авиаперелеты туда-обратно по России оказался ниже показателя аналогичного периода прошлого года почти в три раза (3 736 рублей в 2020 году против 11 406 рублей в 2019 году), то в августе разница составляет всего 18 процентов (13 690 рублей против 16 610 рублей).
Данная тенденция коснулась всех наиболее популярных летних направлений. Так, средний чек на полет туда-обратно в Сочи в июне составляет 2 825 рублей, в августе – 8 400 рублей, в Симферополь – 3 406 и 14 241, в Краснодар – 4 074 и 8 314, в Калининград – 3 396 и 13 610 рублей соответственно.
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