Решетников призвал легализовать удаленный режим работы

"Нам предстоит ликвидировать еще много старых норм. Это и полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде. Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки", - сказал Решетников, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

По его словам, формат удаленной работы может существенно изменить многие процессы, например, в сфере развития агломераций. "Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно", - добавил Решетников.