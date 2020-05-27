Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T13:44
https://ria.ru/20200527/1572055683.html
Решетников призвал легализовать удаленный режим работы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570728066_0:0:2950:1660_1036x0_80_0_0_1263ea5b7c9729b2c2eb2c3dabd96a25.jpg
РИА Новости

Решетников призвал легализовать удаленный режим работы

13:44 27.05.2020
642
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Властям РФ необходимо легализовать удаленный режим работы, коронавирус ускорил принятие этого решения, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Нам предстоит ликвидировать еще много старых норм. Это и полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде. Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой удаленки", - сказал Решетников, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.
По его словам, формат удаленной работы может существенно изменить многие процессы, например, в сфере развития агломераций. "Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно", - добавил Решетников.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что министерство уже готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход. О необходимости отрегулировать формат удаленной работы говорили и в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).
Удаленный режим работы
25 мая, 11:14
Минтруд поддерживает урегулирование спорных вопросов по удаленной работе
1200019
Обсудить 1
Антон КотяковМаксим РешетниковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал использовать опыт удаленной работы после эпидемии
Мужчина с ноутбуком
Собянин пояснил, кто должен сохранить режим удаленной работы
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к Параду Победы
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Эксперты призвали носить многоразовые маски
Вид на главную улицу Юрмалы
Выяснилось, как петербуржцы покупают билеты на международные автобусы
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией
Путин в среду обсудит с Собяниным эпидемиологическую обстановку в Москве
Удаленный режим работы
Минтруд поддерживает урегулирование спорных вопросов по удаленной работе
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса
Медицинский работник
В Совфеде предложили назначать выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния