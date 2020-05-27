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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-27T13:15
https://ria.ru/20200527/1572055629.html
Новая дорога появится в Липецкой области
https://cdn22.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_50edd4ecc57de3cf801a3e372799d7f6.jpg
РИА Новости

Новая дорога появится в Липецкой области

13:15 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дороги
ЛИПЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Новый шестикилометровый участок автодороги Ивово – Пружинки – Бруслановка – примыкание к автодороге Орел-Тамбов появится в Липецком районе региона, сообщил РИА Новости глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, два слоя нового асфальтобетонного покрытия уже уложили между сёлами Бруслановка и Новодмитриевка. Также на этом участке укрепили обочины, осталось закончить замену остановочных павильонов и нанести разметку
Глава региона отметил, что стоимость контракта составила 38,5 миллиона рублей, деньги выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Ремонт этой трассы в рамках нацпроекта планируется продолжить в 2022 и 2023 году. Покрытие поменяют на шестикилометровом участке между сёлами Пружинки и Новодмитриевка.
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25 мая, 12:35Липецкая область
Дороги и тротуары отремонтируют в Ельце Липецкой области
"В этом году в рамках национального проекта в Липецкой области будет отремонтировано 278 километров автомобильных дорог регионального значения. Кроме того, ведётся ремонт и строительство объектов в муниципалитетах и на федеральных трассах. Без разветвлённой дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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