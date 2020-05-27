Новая дорога появится в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Новый шестикилометровый участок автодороги Ивово – Пружинки – Бруслановка – примыкание к автодороге Орел-Тамбов появится в Липецком районе региона, сообщил РИА Новости глава Липецкой области . Новый шестикилометровый участок автодороги Ивово – Пружинки – Бруслановка – примыкание к автодороге Орел-Тамбов появится в Липецком районе региона, сообщил РИА Новости глава Липецкой области Игорь Артамонов

По его словам, два слоя нового асфальтобетонного покрытия уже уложили между сёлами Бруслановка и Новодмитриевка. Также на этом участке укрепили обочины, осталось закончить замену остановочных павильонов и нанести разметку

Глава региона отметил, что стоимость контракта составила 38,5 миллиона рублей, деньги выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ремонт этой трассы в рамках нацпроекта планируется продолжить в 2022 и 2023 году. Покрытие поменяют на шестикилометровом участке между сёлами Пружинки и Новодмитриевка.