Президент Алжира посетит Россию после окончания пандемии

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун получил приглашение посетить с официальным визитом Россию, он состоится после нормализации эпидемиологической обстановки в обеих странах, заявил РИА Новости посол РФ в арабской республике Игорь Беляев.
"На полях прошедшей в январе 2020 года в Берлине международной конференции по Ливии состоялся первый прямой контакт между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом АНДР Абдельмаджидом Теббуном, в ходе которого алжирский лидер получил приглашение посетить с официальным визитом Россию. Это приглашение остается в силе, оно будет реализовано после нормализации эпидемиологической ситуации в обеих странах", - сказал Беляев, отвечая на вопрос о предстоящих контактах лидеров двух стран.
Российский дипломат напомнил, что РФ и Алжир связывают традиционно дружественны отношения, возведенные в ранг стратегического партнерства после подписания в 2001 году соответствующей декларации.
"Наша страна оказала помощь Алжиру в его борьбе за независимость, в становлении алжирской государственности, развитии национальной промышленности, подготовке квалифицированных кадров по различным специальностям. Тесное продуктивное взаимодействие продолжается и в настоящее время. Россия всегда стремится помогать своим друзьям, особенно в трудную минуту", - рассказал посол РФ.
Как отметил Беляев, особый характер двухсторонних отношений России и Алжира не позволил Москве проигнорировать просьбу алжирского руководства об оказании помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"В апреле в Алжир российским грузовым самолетом была доставлена безвозмездная медицинская помощь, закупленная на средства АО "Рособоронэкспорт" (медицинское оборудование, средства защиты и т.д.). Алжир прочно удерживает позиции одного из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и в арабском мире", - рассказал собеседник агентства.