Президент Алжира посетит Россию после окончания пандемии

Российский дипломат напомнил, что РФ и Алжир связывают традиционно дружественны отношения, возведенные в ранг стратегического партнерства после подписания в 2001 году соответствующей декларации.

"Наша страна оказала помощь Алжиру в его борьбе за независимость, в становлении алжирской государственности, развитии национальной промышленности, подготовке квалифицированных кадров по различным специальностям. Тесное продуктивное взаимодействие продолжается и в настоящее время. Россия всегда стремится помогать своим друзьям, особенно в трудную минуту", - рассказал посол РФ.