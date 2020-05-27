МЧС предупредило о грозах, ливнях и сильном ветре в Свердловской области

"По данным синоптиков, 28 мая в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, грозы и дождь. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости, отключив на период грозы электробытовые приборы. Там также напомнили, что если сильный ветер и гроза застали человека на улице, то необходимо держаться как можно дальше от остановок, линий электропередач, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий, у которых порывом ветра может сорвать крышу.