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2020-05-27T13:08
https://ria.ru/20200527/1572055092.html
МЧС предупредило о грозах, ливнях и сильном ветре в Свердловской области
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РИА Новости

МЧС предупредило о грозах, ливнях и сильном ветре в Свердловской области

13:08 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Свердловской области 28 мая, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным синоптиков, 28 мая в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, грозы и дождь. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости, отключив на период грозы электробытовые приборы. Там также напомнили, что если сильный ветер и гроза застали человека на улице, то необходимо держаться как можно дальше от остановок, линий электропередач, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий, у которых порывом ветра может сорвать крышу.
Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник, 25 мая. Непогода стала причиной отключения электричества в 120 населенных пунктах у 130 тысяч потребителей. Ураган повалил сотню деревьев, были повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека погибли.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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