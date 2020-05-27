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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:06
https://ria.ru/20200527/1572055003.html
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 140 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 140 тысяч

13:06 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 140 тысяч случаев, более 111 тысяч человек выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки удалось выявить 2080 новых заболевших, еще 56 человек погибли. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с 19 февраля в Иране достигло 141 591, погибших – 7564.
По его словам, поправились 111 176 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
101011
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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