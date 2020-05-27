В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 140 тысяч

ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 140 тысяч случаев, более 111 тысяч человек выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки удалось выявить 2080 новых заболевших, еще 56 человек погибли. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с 19 февраля в Иране достигло 141 591, погибших – 7564.
По его словам, поправились 111 176 человек.
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