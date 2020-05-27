В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 140 тысяч

В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки удалось выявить 2080 новых заболевших, еще 56 человек погибли. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с 19 февраля в Иране достигло 141 591, погибших – 7564.