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2020-05-27T13:08
https://ria.ru/20200527/1572054760.html
Российское посольство прокомментировало дело "хакеров" в Германии
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РИА Новости

Российское посольство прокомментировало дело "хакеров" в Германии

13:06 27.05.2020 (обновлено: 13:08 27.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине прокомментировало дело о хакерской атаке на бундестаг, в которой подозревают россиянина, отметив, что Москва выражала готовность обсудить проблематику и изучить факты, но интерес Берлина сошел на нет, а фоне пандемии "кому-то понадобилось" напомнить миру о "российской угрозе".
"Эта давняя история используется для выдвижения в адрес России обвинений в ведении "гибридной войны", попытках запугать, дестабилизировать и дезинформировать ЕС. Тема "русских хакеров" неоднократно всплывала в прошлые годы и даже обсуждалась в ходе российско-германских межмидовских контактов. Когда же российская сторона выразила готовность предметно обсудить беспокоящие немецких партнеров моменты по линии профильных служб и изучить предоставленные факты, интерес Берлина сошел на нет", - заявило посольству немецкому агентству DPA.
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В диппредставительстве добавили, что тема "русских хакеров" поднималась также в контексте парламентских выборов в ФРГ 2017 года, "никаких свидетельств деструктивного влияния на выборы в ФРГ в итоге обнаружить не удалось", а вопрос был отложен "до лучших времен".
"Теперь он вновь занял одно из центральных мест в медийном и общественно-политическом дискурсе ФРГ. На фоне борьбы с последствиями коронавируса, связанных с пандемией внутриполитических и экономических проблем кому-то понадобилось предъявить миру очередное свидетельство российской угрозы", - добавили дипломаты.
Они напомнили о программе массовой слежки Агентства национальной безопасности США, которую разоблачил Эдвард Сноуден. "Несмотря на неопровержимые доказательства (прослушки высшего германского руководства), скандал в Берлине постарались замять: ордеров на арест никто не выдавал, суд в итоге ничего доказать не смог. Когда же речь идёт о России, наблюдается прямо противоположная ситуация: фактов никто не предъявляет, но вина считается "доказанной", - заявили в посольстве.
Дипломаты выразили сожаление, что "вместо использования многочисленных возможностей: политического диалога, задействования дипломатических каналов, форматов партнёрского взаимодействия спецслужб, правовой помощи по линии правоохранительных органов, предпочтение отдается публичным ресурсам и "мегафонной дипломатии". "Проблема кибербезопасности занимает приоритетное место в российской внешнеполитической повестке. На протяжении многих лет наша страна активно участвует в выработке инициатив, направленных на обеспечение международной информационной безопасности, борьбу с преступлениями в информационном и киберпространстве. Мы по-прежнему открыты к налаживанию профессионального экспертного диалога в данной области", - заключили дипломаты.
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Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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РоссияФБРЭдвард СноуденСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФАнгела МеркельСШАБерлин (город)В мире
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