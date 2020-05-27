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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-27T14:07
https://ria.ru/20200527/1572054696.html
Работники учреждений соцзащиты Верхневолжья получат допвыплаты
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f1987beed56b049119d2a8b5f67f7c00.jpg
РИА Новости

Работники учреждений соцзащиты Верхневолжья получат допвыплаты

13:03 27.05.2020 (обновлено: 14:07 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТВЕРЬ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники тверских учреждений социальной защиты, перешедшие на работу в режиме изоляции, получат дополнительные региональные выплаты, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Доплату за счёт федерального бюджета будут получать более 970 социальных работников, на эти цели Тверской области выделены свыше 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора области Игоря Рудени, эта поддержка будет дополнительным стимулом для сотрудников системы, чтобы не допустить распространения инфекции в учреждениях.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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C 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Сейчас в этих учреждениях проживают 3780 человек, из них более 1800 – маломобильные и лежачие. С учетом работы по 14-дневным сменам нагрузка на ухаживающих за ними сотрудников значительно возросла.
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Тверская областьИгорь Руденя
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