Работники учреждений соцзащиты Верхневолжья получат допвыплаты

ТВЕРЬ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники тверских учреждений социальной защиты, перешедшие на работу в режиме изоляции, получат дополнительные региональные выплаты, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Доплату за счёт федерального бюджета будут получать более 970 социальных работников, на эти цели Тверской области выделены свыше 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора области Игоря Рудени, эта поддержка будет дополнительным стимулом для сотрудников системы, чтобы не допустить распространения инфекции в учреждениях.
C 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Сейчас в этих учреждениях проживают 3780 человек, из них более 1800 – маломобильные и лежачие. С учетом работы по 14-дневным сменам нагрузка на ухаживающих за ними сотрудников значительно возросла.