Работники учреждений соцзащиты Верхневолжья получат допвыплаты

"Доплату за счёт федерального бюджета будут получать более 970 социальных работников, на эти цели Тверской области выделены свыше 28 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

C 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Сейчас в этих учреждениях проживают 3780 человек, из них более 1800 – маломобильные и лежачие. С учетом работы по 14-дневным сменам нагрузка на ухаживающих за ними сотрудников значительно возросла.