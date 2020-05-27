В Польше ослабили ограничения по коронавирусу

Ранее премьер сообщил, что с 30 мая на улице можно будет не носить маски в случае, если между людьми соблюдается расстояние двух метров.

"С 6 июня разрешается открыть кинотеатры, бассейны, филармонии", - сказал премьер.

Он отметил, что закрытыми останутся дискотеки и клубы.

Кроме того, с 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов.

Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский уточнил, что кинотеатры откроются, но их заполняемость не должна превышать 50% мест. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, в свою очередь, пояснил, что облегчение режима стало возможно из-за хорошего уровня готовности госпиталей к лечению пациентов с коронавирусом.

"Сегодня около 80% коек и более 90% аппаратов ИВЛ свободны", - сказал министр.

При этом он предостерег жителей страны от беспечности. "Это не означает конца эпидемии. Она есть, могут появляться новые очаги. Поэтому соблюдаем дистанцию, а если не соблюдаем – то маски", - сказал Шумовский.

По последним данным, в Польше выявлено 22 303 носителей коронавирусной инфекции, 1 025 из них скончались. В связи с коронавирусом в Польше госпитализирован 2320 человек, 79 007 находятся на карантине, 10 330 выздоровели. С марта в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.