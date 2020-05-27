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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:05
https://ria.ru/20200527/1572054547.html
В Польше ослабили ограничения по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/151347/01/1513470192_0:0:4521:2544_1036x0_80_0_0_9cd5af453e55c5966dfaa3faa78ae7ce.jpg
РИА Новости

В Польше ослабили ограничения по коронавирусу

13:02 27.05.2020 (обновлено: 13:05 27.05.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Markus Schreiber
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Власти Польши отменяют очередные ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду в Варшаве.
Ранее премьер сообщил, что с 30 мая на улице можно будет не носить маски в случае, если между людьми соблюдается расстояние двух метров.
"С 6 июня разрешается открыть кинотеатры, бассейны, филармонии", - сказал премьер.
Он отметил, что закрытыми останутся дискотеки и клубы.
Кроме того, с 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов.
Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский уточнил, что кинотеатры откроются, но их заполняемость не должна превышать 50% мест. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек.
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Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, в свою очередь, пояснил, что облегчение режима стало возможно из-за хорошего уровня готовности госпиталей к лечению пациентов с коронавирусом.
"Сегодня около 80% коек и более 90% аппаратов ИВЛ свободны", - сказал министр.
При этом он предостерег жителей страны от беспечности. "Это не означает конца эпидемии. Она есть, могут появляться новые очаги. Поэтому соблюдаем дистанцию, а если не соблюдаем – то маски", - сказал Шумовский.
По последним данным, в Польше выявлено 22 303 носителей коронавирусной инфекции, 1 025 из них скончались. В связи с коронавирусом в Польше госпитализирован 2320 человек, 79 007 находятся на карантине, 10 330 выздоровели. С марта в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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