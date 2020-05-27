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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:01
https://ria.ru/20200527/1572054469.html
Коронавирус выявили у пятерых сотрудников администрации Калининграда
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1036x0_80_0_0_7895642729f7e687510a1b4bc752801f.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у пятерых сотрудников администрации Калининграда

13:01 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у пятерых сотрудников мэрии Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Из пятерых заболевших четверо - сотрудники жилищного отдела Ленинградского района Калининграда, который располагается не в основном здании. Все они сейчас находятся в стационаре, остальные сотрудники переведены на дистанционную работу, в здании проведена дезинфекция", - сообщили в мэрии.
Еще у одного заболевшего, сотрудника другого отдела, коронавирус был выявлен, когда он находился в отпуске, ни с кем из коллег он не контактировал. Здание, в котором располагается комитет муниципального контроля, также дезинфицировали. Самого сотрудника с супругой госпитализировали в стационар.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 27 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 46,3 тысячи человек. Выявлены 1338 случаев заражения (44 за последние сутки), 587 человек выздоровели (31 за сутки), скончались 23 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 3640 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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