Коронавирус выявили у пятерых сотрудников администрации Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у пятерых сотрудников мэрии Калининграда, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Из пятерых заболевших четверо - сотрудники жилищного отдела Ленинградского района Калининграда, который располагается не в основном здании. Все они сейчас находятся в стационаре, остальные сотрудники переведены на дистанционную работу, в здании проведена дезинфекция", - сообщили в мэрии.
Еще у одного заболевшего, сотрудника другого отдела, коронавирус был выявлен, когда он находился в отпуске, ни с кем из коллег он не контактировал. Здание, в котором располагается комитет муниципального контроля, также дезинфицировали. Самого сотрудника с супругой госпитализировали в стационар.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 27 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 46,3 тысячи человек. Выявлены 1338 случаев заражения (44 за последние сутки), 587 человек выздоровели (31 за сутки), скончались 23 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 3640 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.