Коронавирус выявили у пятерых сотрудников администрации Калининграда

"Из пятерых заболевших четверо - сотрудники жилищного отдела Ленинградского района Калининграда, который располагается не в основном здании. Все они сейчас находятся в стационаре, остальные сотрудники переведены на дистанционную работу, в здании проведена дезинфекция", - сообщили в мэрии.

Еще у одного заболевшего, сотрудника другого отдела, коронавирус был выявлен, когда он находился в отпуске, ни с кем из коллег он не контактировал. Здание, в котором располагается комитет муниципального контроля, также дезинфицировали. Самого сотрудника с супругой госпитализировали в стационар.