Лавров и Макей позитивно оценили сотрудничество в борьбе с пандемией

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора позитивно оценили сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, 27 мая состоялся телефонный разговор Лаврова с Макеем.
"Дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству по противодействию распространению коронавирусной инфекции и преодолению её последствий", - сообщили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.