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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:10
https://ria.ru/20200527/1572054397.html
Лавров и Макей позитивно оценили сотрудничество в борьбе с пандемией
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров и Макей позитивно оценили сотрудничество в борьбе с пандемией

13:01 27.05.2020 (обновлено: 13:10 27.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора позитивно оценили сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, 27 мая состоялся телефонный разговор Лаврова с Макеем.
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"Дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству по противодействию распространению коронавирусной инфекции и преодолению её последствий", - сообщили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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