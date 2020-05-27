В Кирове стационар больницы закрыли на карантин по коронавирусу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Стационар Больницы скорой медицинской помощи в Кирове закрыт на карантин из-за пациента, скрывшего контакт с больным Стационар Больницы скорой медицинской помощи в Кирове закрыт на карантин из-за пациента, скрывшего контакт с больным COVID-19 , под эту меру попали около 150 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

"В терапевтическом отделении №2 Больницы скорой медицинской помощи у одного из пациентов обнаружили коронавирус. Мужчина при поступлении в стационар скрыл факт контакта с пациентом, зараженным COVID-19. Во время лечения у пациента поднялась температура, его обследовали на наличие коронавируса. Анализ показал положительный результат. Мужчину перевели в инфекционный госпиталь, а все медицинские работники и пациенты незамедлительно были обследованы на COVID-19", - говорится в сообщении минздрава Кировской области

Стационар Больницы скорой медицинской помощи на Октябрьском проспекте закрыт на карантин, в больнице проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции все, кто был в учреждении (около 150 пациентов и сотрудников), останутся в нем на 14 дней", - подчеркивается в сообщении.

В соответствии с профилями пациенты будут направляться в другие корпуса БСМП, а также в Кировскую областную клиническую больницу.

Всего в Кировской области выявлено 1489 случаев коронавируса, 11 пациентов умерли, выздоровели 856 человек.