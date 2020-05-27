Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:57
https://ria.ru/20200527/1572053943.html
В Кирове стационар больницы закрыли на карантин по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Кирове стационар больницы закрыли на карантин по коронавирусу

12:57 27.05.2020
366
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Стационар Больницы скорой медицинской помощи в Кирове закрыт на карантин из-за пациента, скрывшего контакт с больным COVID-19, под эту меру попали около 150 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.
"В терапевтическом отделении №2 Больницы скорой медицинской помощи у одного из пациентов обнаружили коронавирус. Мужчина при поступлении в стационар скрыл факт контакта с пациентом, зараженным COVID-19. Во время лечения у пациента поднялась температура, его обследовали на наличие коронавируса. Анализ показал положительный результат. Мужчину перевели в инфекционный госпиталь, а все медицинские работники и пациенты незамедлительно были обследованы на COVID-19", - говорится в сообщении минздрава Кировской области.
Медицинский работник
25 мая, 06:39Распространение нового коронавируса
В роддоме в ЕАО сняли введенный из-за роженицы с коронавирусом карантин
Стационар Больницы скорой медицинской помощи на Октябрьском проспекте закрыт на карантин, в больнице проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий.
"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции все, кто был в учреждении (около 150 пациентов и сотрудников), останутся в нем на 14 дней", - подчеркивается в сообщении.
В соответствии с профилями пациенты будут направляться в другие корпуса БСМП, а также в Кировскую областную клиническую больницу.
Всего в Кировской области выявлено 1489 случаев коронавируса, 11 пациентов умерли, выздоровели 856 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000041
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОктябрьскийОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник
В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса
Великорецкий крестный ход
Епархия: мест ночлега и питания на Великорецком крестном ходе не будет
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
Задержанный вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, подозреваемого в получении взяток, во время допроса
В деле бывшего вице-губернатора Кировской области выросла сумма взяток
Зал судебных заседаний
В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в общежитие
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Врачи из Москвы в среду вылетят в четыре региона для борьбы с COVID-19
Полицейский
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
Михаил Ведерников
Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о проекте по обеспечению школьников компьютерами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния