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2020-05-27T13:23
https://ria.ru/20200527/1572053917.html
МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса
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РИА Новости

МЭР предложило продлить на 2021 год мораторий на проверки бизнеса

13:23 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минэкономразвития России предлагает продлить на 2021 год "антикоронавирусный" мораторий на проверки бизнеса, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
"Мы предлагаем максимально продлить действие принятых решений по мораториям и ограничениям на проверки, а также продление принципа "лицензия автоматом" - на 2021 год", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин ранее предложил председателю правительства Михаилу Мишустину приостановить выездные налоговые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса. В настоящий момент такие проверки приостановлены до 31 мая 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин в мае поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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