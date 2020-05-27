В мэрии Москвы прокомментировали рекомендации по снятию ограничений

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Власти Москвы постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, учитывая рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы, руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, комментируя высказывания главы московского управления Роспотребнадзора о готовности Москвы к переходу на второй этап снятия ограничений.
Ранее в среду руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева сообщила, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.
"Руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора по текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции, мы постепенно принимаем меры по снятию ограничений в городе. Напомню, что первый этап снятия ограничений мэр озвучил 21 мая - были открыты МФЦ, каршеринг и приняты другие решения. Вчера также были комментарии по работе волонтёров в приютах бездомных животных. С 12 мая вернулись в работу объекты строительной сферы и промышленные предприятия", - сказал Пенькова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ограничительные меры, выведенные в связи с распространением коронавируса, в регионах можно начать снимать в три этапа. Учитываются коэффициент заражаемости коронавирусом, доля свободных коек в медучреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19, а также охват населения тестированием.
В первую очередь, власти разрешают заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Также возвращаются к работе компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. На втором этапе должны разрешать прогулки с членами семьи, открываются школы и вузы и более крупные торговые точки, но с ограничением на число посетителей в одно и то же время. На третьей стадии планируется разрешить прогулки в парках и скверах, но при условии соблюдения социальной дистанции. К этому моменту без ограничений начнут работать предприятия сферы торговли и услуг, все школы и вузы, гостиницы, кафе и рестораны.
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