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2020-05-27T12:53
https://ria.ru/20200527/1572053700.html
В Красноярске сел грузовой самолет, в который попала молния
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РИА Новости

В Красноярске сел грузовой самолет, в который попала молния

12:53 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск)
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Емельяново" (Красноярск). Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" направлен в аэропорт Красноярска для осмотра приземлившегося во вторник вечером грузового самолета, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", - сказала собеседница агентства.
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По данным источника в экстренных службах региона, в борт попала молния.
Комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.
Во вторник вечером и ночью на западе, юге и в центре Красноярского края наблюдались грозы с сильным ветром. В Красноярске были затоплены участки улиц, воду пришлось откачивать при помощи специальной техники. Во время разгула стихии около 10 тысяч человек остались без электроэнергии на западе края.
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