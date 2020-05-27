В Красноярске сел грузовой самолет, в который попала молния

КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Резервный борт авиакомпании "Волга-Днепр" направлен в аэропорт Красноярска для осмотра приземлившегося во вторник вечером грузового самолета, сообщили РИА Новости в аэропорту.
"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", - сказала собеседница агентства.
По данным источника в экстренных службах региона, в борт попала молния.
Комментарием авиакомпании РИА Новости пока не располагает.
Во вторник вечером и ночью на западе, юге и в центре Красноярского края наблюдались грозы с сильным ветром. В Красноярске были затоплены участки улиц, воду пришлось откачивать при помощи специальной техники. Во время разгула стихии около 10 тысяч человек остались без электроэнергии на западе края.