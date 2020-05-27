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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:53
https://ria.ru/20200527/1572053639.html
Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6992987450a51a26022e5557fc08a537.jpg
РИА Новости

Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом

12:53 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков. По этой причине обратился к президенту России с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования", - написал Ведерников в среду в своем аккаунте в Instagram.
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По его словам, за сутки в регионе "снова зафиксирован антирекорд" - подтвержден 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего, по данным областного оперштаба, в Псковской области подтверждено 670 случаев COVID-19, выздоровели 278 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковВладимир ПутинПсковская областьОбщество
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