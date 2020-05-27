Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков. По этой причине обратился к президенту России с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования", - написал Ведерников в среду в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, за сутки в регионе "снова зафиксирован антирекорд" - подтвержден 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего, по данным областного оперштаба, в Псковской области подтверждено 670 случаев COVID-19, выздоровели 278 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.