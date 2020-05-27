В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 38 956

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 897, до 38956, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 214, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.

Таким образом, за последние несколько недель в Белоруссии показатель по приросту инфицированных впервые опустился ниже 900. В целом же максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 человека. На вторник в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 38059, в том числе сообщалось о 208 умерших.

"Зарегистрированы 38956 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 485534 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 214 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 15923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.