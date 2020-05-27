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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:52
https://ria.ru/20200527/1572053588.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 38 956
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 38 956

12:52 27.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 897, до 38956, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 214, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
Таким образом, за последние несколько недель в Белоруссии показатель по приросту инфицированных впервые опустился ниже 900. В целом же максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 человека. На вторник в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 38059, в том числе сообщалось о 208 умерших.
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"Зарегистрированы 38956 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 485534 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 214 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 15923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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