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2020-05-27T12:51
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Более 14 тысяч безработных жителей Подмосковья получили доплаты на детей
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РИА Новости

Более 14 тысяч безработных жителей Подмосковья получили доплаты на детей

12:51 27.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 14 тысяч жителей Московской области получили доплаты к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка за два месяца, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из резервного фонда страны выделят средства на поддержку родителей несовершеннолетних детей, потерявших работу. В течение трех месяцев такие семьи будут получать по 3 тысячи рублей.
"Дополнительные ежемесячные выплаты к пособию по безработице в апреле-июне 2020 года в размере 3 тысяч рублей на ребенка семьям, в которых родители являются безработными, получили 14 057 человек", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
Пособие по безработице на 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка будет увеличено одному из родителей, который оказался без работы с 1 марта и обратился в службу занятости с 1 апреля до 30 июня текущего года, рассказали в пресс-службе. Для регистрация статуса безработного заявление можно подать на портале "Работа в России", уточнили в ведомстве.
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Ирина ФаевскаяВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
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