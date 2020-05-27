Более 14 тысяч безработных жителей Подмосковья получили доплаты на детей

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Более 14 тысяч жителей Московской области получили доплаты к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка за два месяца, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из резервного фонда страны выделят средства на поддержку родителей несовершеннолетних детей, потерявших работу. В течение трех месяцев такие семьи будут получать по 3 тысячи рублей.
"Дополнительные ежемесячные выплаты к пособию по безработице в апреле-июне 2020 года в размере 3 тысяч рублей на ребенка семьям, в которых родители являются безработными, получили 14 057 человек", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба.
Пособие по безработице на 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка будет увеличено одному из родителей, который оказался без работы с 1 марта и обратился в службу занятости с 1 апреля до 30 июня текущего года, рассказали в пресс-службе. Для регистрация статуса безработного заявление можно подать на портале "Работа в России", уточнили в ведомстве.