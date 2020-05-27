Более 14 тысяч безработных жителей Подмосковья получили доплаты на детей

Пособие по безработице на 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка будет увеличено одному из родителей, который оказался без работы с 1 марта и обратился в службу занятости с 1 апреля до 30 июня текущего года, рассказали в пресс-службе. Для регистрация статуса безработного заявление можно подать на портале "Работа в России", уточнили в ведомстве.