Глава генштаба йеменской армии попал под обстрел на востоке страны

"Во время попадания баллистической ракеты в военный лагерь на востоке провинции Маариб, где находится штаб министерства обороны, погибли семь офицеров, включая сына главы генштаба. Министру обороны и главе генштаба удалось спастись", - говорится в сообщении портала.