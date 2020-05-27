Глава генштаба йеменской армии попал под обстрел на востоке страны

ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Жертвами ракетного обстрела военного лагеря в провинции Маариб на востоке Йемена стали семь офицеров армии Йемена, сопровождавших начальника генштаба бригадного генерала Сухейра бен Азиза, погиб и его сын, сам генерал выжил, сообщил во вторник йеменский информационный портал "Сахафанет аль-йеман".
"Во время попадания баллистической ракеты в военный лагерь на востоке провинции Маариб, где находится штаб министерства обороны, погибли семь офицеров, включая сына главы генштаба. Министру обороны и главе генштаба удалось спастись", - говорится в сообщении портала.