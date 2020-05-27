Московского спасателя наградили медалью "За отвагу на пожаре"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудника пожарно-спасательного центра Москвы Алексея Солопова медалью за отвагу при тушении пожара, который произошел в июле прошлого года на заправке, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

"Указом президента Российской Федерации сотрудник Пожарно-спасательного центра Москвы награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях медалью "За отвагу на пожаре", - говорится в сообщении.

Пятого июля 2019 года поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хабарова. Два пожарных расчета в составе 11 человек под руководством старшего смены Алексея Солопова немедленно выехали на происшествие. Приехав на место, спасатели увидели, что горит газовая заправка. Огнем были охвачены два резервуара с пропаном, работу пожарных осложняло сильное тепловое излучение. Дополнительную угрозу представляла рядом стоящая автоцистерна газовоза MAN, оставшийся в ней газ мог взорваться.

"Двадцатилетний опыт работы и профессионализм пожарного помогли Алексею быстро принять правильное решение. Действовать нужно было быстро и слаженно. В своих коллегах он не сомневался, каждый из них не раз работал на сложных пожарах, и спасал людей из огня, рискуя своей жизнью", - отмечается в сообщении.

Благодаря слаженным действиям спасателей под руководством Солопова пожар и угроза взрыва были ликвидированы. Все сотрудники 206 отряда столичного ПСЦ, участвовавшие в тушении, были представлены к поощрениям и наградам.