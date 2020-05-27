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2020-05-27T12:57
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Московского спасателя наградили медалью "За отвагу на пожаре"
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РИА Новости

Московского спасателя наградили медалью "За отвагу на пожаре"

12:46 27.05.2020 (обновлено: 12:57 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудника пожарно-спасательного центра Москвы Алексея Солопова медалью за отвагу при тушении пожара, который произошел в июле прошлого года на заправке, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
"Указом президента Российской Федерации сотрудник Пожарно-спасательного центра Москвы награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях медалью "За отвагу на пожаре", - говорится в сообщении.
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Пятого июля 2019 года поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хабарова. Два пожарных расчета в составе 11 человек под руководством старшего смены Алексея Солопова немедленно выехали на происшествие. Приехав на место, спасатели увидели, что горит газовая заправка. Огнем были охвачены два резервуара с пропаном, работу пожарных осложняло сильное тепловое излучение. Дополнительную угрозу представляла рядом стоящая автоцистерна газовоза MAN, оставшийся в ней газ мог взорваться.
"Двадцатилетний опыт работы и профессионализм пожарного помогли Алексею быстро принять правильное решение. Действовать нужно было быстро и слаженно. В своих коллегах он не сомневался, каждый из них не раз работал на сложных пожарах, и спасал людей из огня, рискуя своей жизнью", - отмечается в сообщении.
Благодаря слаженным действиям спасателей под руководством Солопова пожар и угроза взрыва были ликвидированы. Все сотрудники 206 отряда столичного ПСЦ, участвовавшие в тушении, были представлены к поощрениям и наградам.
"После снятия карантина государственная награда "За отвагу на пожаре" будет вручена Алексею Солопову в торжественной обстановке", - добавляется в сообщении. -0-
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РоссияГОЧСиПБВладимир ПутинМоскваОбщество
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