Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

В МИД ответили на претензии США по Договору по открытому небу

В МИД ответили на претензии США по Договору по открытому небу

Кроме того, в ходе телефонного разговора Лавров и Макей в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годов рассмотрели вопросы подготовки совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, а также график предстоящих контактов.