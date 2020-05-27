Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу, подтвердили необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В развитие заседания СМИД ОДКБ 26 мая с.г. министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике Договора, в котором Россия и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства", - заявили в МИД РФ.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Лавров и Макей в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годов рассмотрели вопросы подготовки совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии, а также график предстоящих контактов.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.