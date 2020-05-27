В Оренбуржье задержали подозреваемых в убийстве пяти взрослых и ребенка

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Полицейские в Оренбургской области задержали группу лиц, которая подозревается в убийстве шести человек, в том числе 7-летнего ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУУР МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно–разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребенка", - сказала Волк.
По ее словам, в январе 2018 года в Оренбурге был убит предприниматель и его семилетний сын, спустя год произошло убийство в собственном доме директора одной из крупных компаний, его жены и водителя. В мае 2020 года в дачном доме убит 54–летний предприниматель.
По данным фактам следственными органами СК России были возбуждены уголовные дела.
"Двух жителей областного центра в возрасте 27 и 28 лет задержали на улице в городе Оренбурге, 29-летнего мужчину - в квартире по улице Карпова областного центра", - добавила Волк.
Еще двое подозреваемых 24 и 25 лет были доставлены оперативниками из Новосергиевского района Оренбургской области.
Все подозреваемые находятся под стражей.