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Религия и мировоззрение
2020-05-27T12:44
https://ria.ru/20200527/1572052483.html
Муфтий: дагестанцы воспряли духом после оказанной им помощи из Москвы
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РИА Новости

Муфтий: дагестанцы воспряли духом после оказанной им помощи из Москвы

12:44 27.05.2020
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© Фото : МЧС РоссииГруппировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары для оказания помощи в дезинфекции Республике Дагестан
Группировка Волжского спасательного центра МЧС России выдвинулась из Самары для оказания помощи в дезинфекции Республике Дагестан
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина и руководителей федеральных ведомств за помощь в борьбе с COVID-19, отметив, что она "начала последовательно поступать в регион, и дагестанцы воспряли духом", сообщает сайт духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий республики Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, умерли более 700 человек, в том числе 50 медработников.
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"От имени дагестанцев и от себя лично хочу выразить вам благодарность за огромное внимание и неоценимую помощь, которую вы оказали Дагестану. Хочу сказать, что до беседы с вами ситуация, к сожалению, была очень плачевной. Народ, истерзанный пандемией в течение последних двух месяцев, практически пал духом. Но после встречи с вами ваши указания стали претворяться в жизнь одно за другим, помощь начала последовательно поступать в регион, и дагестанцы воспряли духом", - говорится в письме муфтия на имя главы государства, которое публикует сайт муфтията.
Абдулаев добавил, что "иногда лечат не только медикаменты, но и чувство защищённости, заботы и внимания".
Глава республики отправил также аналогичные письма с благодарностями на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС Евгения Зиничева.
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В частности, глава ДУМ Дагестана отметил, что военнослужащие Минобороны прибыли в Дагестан и развернули на местах многофункциональные мобильные госпитали со всем необходимым оборудованием для борьбы с эпидемией коронавируса. "Внимание к Дагестану со стороны президента и нашей армии укрепило дух патриотизма в дагестанцах", - написал Шойгу муфтий.
Главу Минздрава он поблагодарил за то, что он не только направил в Дагестан медикаменты и все необходимые средства для борьбы с пандемией, но и отправил для контроля над ситуацией своих заместителей и врачей.
В свою очередь в письме Зиничеву мусульманский лидер отметил, что специалисты МЧС в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проводят в Дагестане масштабную дезинфекцию. "Мы надеемся с этой неоценимой помощью со стороны федеральных структур победить катастрофическую ситуацию, которая сложилась в Дагестане", - говорится в письме.
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