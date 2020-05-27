В Польше частично отменят масочный режим

ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Жители Жители Польши с 30 мая смогут выходить на улицу без масок, но лишь в том случае, если у них есть возможность соблюдать дистанцию в два метра, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий

С 16 апреля жители Польши обязаны в общественных местах, в том числе на улице, носить маски или платки, закрывающие рот и нос.

"Мы можем перейти к очередному этапу отмены ограничений", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в среду.

Премьер сообщил, что с 30 мая на улице можно будет не носить маски в случае, если между людьми соблюдается дистанция в два метра. "Если такое расстояние не соблюдается, ношение масок обязательно", - уточнил он.

При этом в других общественных местах, в частности, в магазинах, ношение маски или платка останется обязательным.