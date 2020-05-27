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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:43
https://ria.ru/20200527/1572052450.html
В Польше частично отменят масочный режим
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Польше частично отменят масочный режим

12:43 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Жители Польши с 30 мая смогут выходить на улицу без масок, но лишь в том случае, если у них есть возможность соблюдать дистанцию в два метра, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
С 16 апреля жители Польши обязаны в общественных местах, в том числе на улице, носить маски или платки, закрывающие рот и нос.
"Мы можем перейти к очередному этапу отмены ограничений", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в среду.
Премьер сообщил, что с 30 мая на улице можно будет не носить маски в случае, если между людьми соблюдается дистанция в два метра. "Если такое расстояние не соблюдается, ношение масок обязательно", - уточнил он.
При этом в других общественных местах, в частности, в магазинах, ношение маски или платка останется обязательным.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Матеуш МоравецкийКоронавирусыПольшаВ мире
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