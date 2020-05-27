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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-27T12:50
https://ria.ru/20200527/1572052387.html
В КНР представили крупнейший в мире двухтопливный двигатель для судов
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РИА Новости

В КНР представили крупнейший в мире двухтопливный двигатель для судов

12:50 27.05.2020
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© Фото : China State Shipbuilding CorporationПрезентация двухтопливного низкооборотного двигателя WinGD X92DF
Презентация двухтопливного низкооборотного двигателя WinGD X92DF
© Фото : China State Shipbuilding Corporation
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) в среду представила крупнейший среди мировых аналогов двухтопливный низкооборотный двигатель WinGD X92DF для использования в силовых установках больших и ультра-больших судов-контейнеровозов.
WinGD X92DF разработан дочерним предприятием корпорации CSSC – компанией Winterthur Gas & Diesel (WinGD). В двигателе задействованы технологии низкого давления и использования двухкомпонентного топлива, что означает эффективность, безопасность и возможность работы не только на традиционном тяжелом или дизельном топливе, но и на газе.
Согласно заявлению компании WinGD, двигатель соответствует требованиям Tier III по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, установленным Международной морской организацией ООН. Двигатель также оснащён платформой "умного" мониторинга и управления, что обеспечивает постоянную дистанционную поддержку двигателя, сообщили в CSSC.
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Презентацию двигателя китайская корпорация CSSC провела в формате видеоконференции – одновременно в Пекине, Шанхае, Марселе, Париже и Винтертуре.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайская государственная судостроительная корпорация (CSSC)Китай
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