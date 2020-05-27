Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-27T12:41
https://ria.ru/20200527/1572052350.html
Совет церквей Украины просит власти учесть религиозные потребности людей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568319766_0:133:1280:853_1036x0_80_0_0_3b635007bbbece65faba040cd5c797b4.jpg
РИА Новости

Совет церквей Украины просит власти учесть религиозные потребности людей

12:41 27.05.2020
105
© Фото : Одесская епархия УПЦКрестный ход в Одессе. 8 марта 2020
Крестный ход в Одессе. 8 марта 2020
© Фото : Одесская епархия УПЦ
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций посчитал "непропорциональным подходом" по отношению к верующим меры властей по поэтапному выходу из карантина и направил письмо премьер-министру страны Денису Шмыгалю о необходимости учета религиозных потребностей граждан, сообщает сайт Украинской православной церкви.
"По мнению религиозных деятелей, решение правительства о введении "адаптивного" карантина, принятое 20 мая, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении кабинета министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего, в малых храмах и молитвенных домах", - говорится в сообщении.
В частности, члены Всеукраинского совета церквей обращают внимание на тот факт, что власти не предусматривают ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня). При этом если условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на пяти квадратных метрах площади помещения, где проводится мероприятие, то для религиозных мероприятий это требование вдвое строже - не более одного человека на 10 квадратных метрах.
"Такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих, особенно в тех религиозных общинах, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможности посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т.п.)", - отмечается в письме премьеру.
В начале мая Всеукраинский совет церквей уже направлял правительству свои предложения по поэтапному выходу из карантина для религиозных организаций.
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
25 мая, 22:07Религия и мировоззрение
УПЦ выложила памятку по голосованию за сохранение Киево-Печерской лавры
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 584 человека, 644 скончались, 7575 выздоровели.
210001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Эксперт прокомментировал перехват самолета США российскими Су-35
Первое заседание нового кабинета министров Украины
Кабмин Украины утвердил программу стимулирования экономики
Президент США Дональд Трамп
Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
Великорецкий крестный ход
Епархия: мест ночлега и питания на Великорецком крестном ходе не будет
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Глава генштаба йеменской армии попал под обстрел на востоке страны
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии
Медицинские работники в Филадельфии
В США за сутки выявили более 18 тысяч случаев заражения COVID-19
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за слова "бандит"
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
Власти Москвы продлили рекомендацию не посещать религиозные объекты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и Макей позитивно оценили сотрудничество в борьбе с пандемией
Гонконг
Политолог оценил ситуацию вокруг Гонконга
Медицинские маски
В Польше частично отменят масочный режим
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Полиция в Саудовской Аравии
Жертвами перестрелки в Саудовской Аравии стали шесть человек
Здание Конституционного суда в Киеве
Депутаты Рады оспорят изменение регламента по "антиколомойскому" закону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
Лента новостейМолния