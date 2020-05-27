Совет церквей Украины просит власти учесть религиозные потребности людей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций посчитал "непропорциональным подходом" по отношению к верующим меры властей по поэтапному выходу из карантина и направил письмо премьер-министру страны Денису Шмыгалю о необходимости учета религиозных потребностей граждан, сообщает сайт Украинской православной церкви.
"По мнению религиозных деятелей, решение правительства о введении "адаптивного" карантина, принятое 20 мая, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении кабинета министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего, в малых храмах и молитвенных домах", - говорится в сообщении.
В частности, члены Всеукраинского совета церквей обращают внимание на тот факт, что власти не предусматривают ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня). При этом если условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на пяти квадратных метрах площади помещения, где проводится мероприятие, то для религиозных мероприятий это требование вдвое строже - не более одного человека на 10 квадратных метрах.
"Такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих, особенно в тех религиозных общинах, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможности посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т.п.)", - отмечается в письме премьеру.
В начале мая Всеукраинский совет церквей уже направлял правительству свои предложения по поэтапному выходу из карантина для религиозных организаций.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 584 человека, 644 скончались, 7575 выздоровели.