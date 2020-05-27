Совет церквей Украины просит власти учесть религиозные потребности людей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций посчитал "непропорциональным подходом" по отношению к верующим меры властей по поэтапному выходу из карантина и направил письмо премьер-министру страны Денису Шмыгалю о необходимости учета религиозных потребностей граждан, сообщает сайт Украинской православной церкви.

"По мнению религиозных деятелей, решение правительства о введении "адаптивного" карантина, принятое 20 мая, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении кабинета министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего, в малых храмах и молитвенных домах", - говорится в сообщении.

В частности, члены Всеукраинского совета церквей обращают внимание на тот факт, что власти не предусматривают ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня). При этом если условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на пяти квадратных метрах площади помещения, где проводится мероприятие, то для религиозных мероприятий это требование вдвое строже - не более одного человека на 10 квадратных метрах.

"Такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих, особенно в тех религиозных общинах, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможности посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т.п.)", - отмечается в письме премьеру.

В начале мая Всеукраинский совет церквей уже направлял правительству свои предложения по поэтапному выходу из карантина для религиозных организаций.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.