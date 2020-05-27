Нуждающихся школьников обеспечат компьютерной техникой, заявили в АСИ

"Мы решили вместе продлить эту программу даже после окончания учебного года, пока планируем до 1 сентября и как раз надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей", - сказала Чупшева в ходе пресс-конференции.