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2020-05-27T12:39
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Нуждающихся школьников обеспечат компьютерной техникой, заявили в АСИ
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РИА Новости

Нуждающихся школьников обеспечат компьютерной техникой, заявили в АСИ

12:39 27.05.2020
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© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив планируют за лето в стопроцентном объеме обеспечить компьютерами всех школьников из малообеспеченных семей в рамках акции "Помоги учиться дома", сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.
Акция "Помоги учиться дома" запущена в апреле партией "Единая Россия", Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив для помощи школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в цифровом формате.
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"Мы решили вместе продлить эту программу даже после окончания учебного года, пока планируем до 1 сентября и как раз надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей", - сказала Чупшева в ходе пресс-конференции.
Как отметила глава АСИ, волонтеры продолжают доставлять технику таким семьям.
"Это бесплатно, эта техника останется потом у ребят в семьях, даже когда они будут уже учиться в образовательных учреждениях", - отметила Чупшева.
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Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Единая РоссияОбщество
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