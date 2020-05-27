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Религия и мировоззрение
2020-05-27T12:39
https://ria.ru/20200527/1572052127.html
РПЦ передаст продукты 200 самым нуждающимся семьям на Филиппинах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571438168_0:162:3064:1886_1036x0_80_0_0_d8bd5e89f2be2a3f6e462785d107f876.jpg
РИА Новости

РПЦ передаст продукты 200 самым нуждающимся семьям на Филиппинах

12:39 27.05.2020
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© AFP 2020 / Alren BeronioЖители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
Жители в центральной части Филиппин.14 мая 2020
© AFP 2020 / Alren Beronio
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Филиппинско-Вьетнамская епархия Московского патриархата передаст продуктовые наборы 200 самым бедным семьям на Филиппинах, первую партию продуктов и медикаментов нуждающимся в условиях жесткого карантина из-за коронавируса уже передали, сообщает сайт Русской православной церкви.
"Двадцать второго мая Филиппинско-Вьетнамская епархия передала более 70 продуктовых наборов голодающим семьям барангая (общины - ред.) Букана в городе Давао и в поселке Каюпу (Сарангани). В ближайшие дни при поддержке местных органов власти запланирована доставка еще 200 продуктовых наборов нуждающимся", - говорится в сообщении.
По последним данным минздрава Филиппин, в стране зарегистрировано 14 669 случаев заражения коронавирусом, 886 человек скончались, всего выздоровели 3412. В связи с распространением коронавирусной инфекции на Филиппинах действует жесткий карантин.
По словам секретаря Филиппинско-Вьетнамской епархии иеромонаха Корнилия (Молева), поддержка населению, которую оказывает государство, это "три килограмма риса в месяц на большую семью", чего "хватит на день-два", при том что "до многих помощь по разным причинам вообще не доходит".
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"В сельской местности у людей есть подсобное хозяйство, они могут вырастить еду, хотя сейчас сухой сезон, неурожай. В городах проблем еще больше: высокая зараженность, строгий карантин. Есть нелегальные районы, где люди живут, как в муравейнике, у них больше нет средств к существованию и официально они нигде не значатся", - рассказал иеромонах Корнилий, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По информации РПЦ, в ближайшие дни секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии совместно с волонтерами посетит 200 самых бедных семей, чтобы передать продукты нуждающимся.
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