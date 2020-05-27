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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-27T12:38
https://ria.ru/20200527/1572052031.html
Отряд китайских геодезистов достиг вершины горы Джомолунгма
https://cdn23.img.ria.ru/images/100444/00/1004440003_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_dd176ea839e55363528255002cb63b58.jpg
РИА Новости

Отряд китайских геодезистов достиг вершины горы Джомолунгма

12:38 27.05.2020
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© Fotolia / Daniel PrudekВид на Эверест
Вид на Эверест
© Fotolia / Daniel Prudek
МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Отряд китайских геодезистов 27 мая утром достиг вершины горы Джомолунгма, завершив ключевой этап миссии повторного измерения высоты высочайшего в мире горного пика, заявил источник из базового лагеря.
Новый раунд измерения для определения высоты горы Джомолунгма Китай начал 30 апреля. Отряд геодезистов, выполняющий данную миссию, состоит из профессиональных альпинистов и специалистов по геодезии из министерства природных ресурсов КНР.
После основания КНР в 1949 году было организовано 6 государственных экспедиций для масштабных измерений и научных изысканий на горе Джомолунгма. В 1975 году, когда команда китайских альпинистов взошла на гору, ни один профессиональный геодезист так и не достиг её вершины. Однако альпинисты взяли с собой на вершину геодезический маркер, который помог геодезистам с девяти наблюдательных точек вычислить, что её высота составляет 8848 метров 13 сантиметров. Во второй раз официальные результаты замеров высоты горы Джомолунгма были названы в 2005 году – 8844 метра 43 сантиметра.
Гора Джомолунгма, находящаяся на китайско-непальской границе, является самой высокой вершиной в мире. Её северная часть расположена в Шигацзе Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай).
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Россия-Китай: ГлавноеДжомолунгмаКитайВ мире
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