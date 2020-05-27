Отряд китайских геодезистов достиг вершины горы Джомолунгма

МОСКВА, 27 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Отряд китайских геодезистов 27 мая утром достиг вершины горы Джомолунгма, завершив ключевой этап миссии повторного измерения высоты высочайшего в мире горного пика, заявил источник из базового лагеря.
Новый раунд измерения для определения высоты горы Джомолунгма Китай начал 30 апреля. Отряд геодезистов, выполняющий данную миссию, состоит из профессиональных альпинистов и специалистов по геодезии из министерства природных ресурсов КНР.
После основания КНР в 1949 году было организовано 6 государственных экспедиций для масштабных измерений и научных изысканий на горе Джомолунгма. В 1975 году, когда команда китайских альпинистов взошла на гору, ни один профессиональный геодезист так и не достиг её вершины. Однако альпинисты взяли с собой на вершину геодезический маркер, который помог геодезистам с девяти наблюдательных точек вычислить, что её высота составляет 8848 метров 13 сантиметров. Во второй раз официальные результаты замеров высоты горы Джомолунгма были названы в 2005 году – 8844 метра 43 сантиметра.
Гора Джомолунгма, находящаяся на китайско-непальской границе, является самой высокой вершиной в мире. Её северная часть расположена в Шигацзе Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай).