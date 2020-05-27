В Бельгии число новых случаев коронавируса за сутки продолжает снижаться

Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 220 (против 249 пациентов накануне и 251 – в понедельник), в больницы поступили 36 заболевших (во вторник сообщалось о 39 госпитализированных), 145 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 36 смертей (накануне – 23) из числа имевших диагноз или подозрение на коронавирус, всего с середины марта скончались 9 364 человека.