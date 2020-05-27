В Бельгии число новых случаев коронавируса за сутки продолжает снижаться

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 137 человек (против 198 накануне) и продолжает постепенно снижаться, несмотря на отмену мер изоляции, общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 57 592, сообщили в кризисном штабе минздрава страны.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 220 (против 249 пациентов накануне и 251 – в понедельник), в больницы поступили 36 заболевших (во вторник сообщалось о 39 госпитализированных), 145 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 36 смертей (накануне – 23) из числа имевших диагноз или подозрение на коронавирус, всего с середины марта скончались 9 364 человека.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.