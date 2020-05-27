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2020-05-27T12:34
https://ria.ru/20200527/1572051742.html
Число машин на дорогах Подмосковья за неделю выросло на 9%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571799523_0:254:3072:1982_1036x0_80_0_0_c041eb42f28e69e269f00acf3774452c.jpg
РИА Новости

Число машин на дорогах Подмосковья за неделю выросло на 9%

12:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области увеличилось на 9% по сравнению с понедельником и вторником на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Московской области число транспортных средств за два дня выросло на 9% по сравнению с понедельником и вторником на прошлой неделе. В период с 25 по 26 мая по областным дорогам проехали более 4 миллионов автомобилей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период в начале режима самоизоляции в апреле", - говорится в сообщении.
Движение в среду утром было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), в районе съездов на вылетные магистрали, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, и на других дорожных участках, рассказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Общество
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