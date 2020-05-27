Число машин на дорогах Подмосковья за неделю выросло на 9%

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области увеличилось на 9% по сравнению с понедельником и вторником на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Московской области число транспортных средств за два дня выросло на 9% по сравнению с понедельником и вторником на прошлой неделе. В период с 25 по 26 мая по областным дорогам проехали более 4 миллионов автомобилей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период в начале режима самоизоляции в апреле", - говорится в сообщении.
Движение в среду утром было затруднено на трассе А-107 (Малое кольцо), в районе съездов на вылетные магистрали, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, и на других дорожных участках, рассказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.