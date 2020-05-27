Число машин на дорогах Подмосковья за неделю выросло на 9%

"В Московской области число транспортных средств за два дня выросло на 9% по сравнению с понедельником и вторником на прошлой неделе. В период с 25 по 26 мая по областным дорогам проехали более 4 миллионов автомобилей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период в начале режима самоизоляции в апреле", - говорится в сообщении.