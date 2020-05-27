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2020-05-27T12:32
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Эксперт прокомментировал перехват самолета США российскими Су-35
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал перехват самолета США российскими Су-35

12:32 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сопровождение американского самолета-разведчика над Средиземным морем – стандартная процедура, российские пилоты воздушным хулиганством не занимаются, считает известный военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".
"У американцев очень нервная реакция каждый раз, когда наши истребители выясняют цель нахождения их самолета-разведчика в зоне ответственности российских ВКС. США уже забыли о международном праве и думают, что они единственные в мире гегемоны", - заявил Коротченко РИА Новости.
По его мнению, российские Су-35 выполнили "совершенно стандартную" операцию по идентификации иностранного самолета-разведчика, приблизившегося к российским военным объектам в Сирии.
Российский многоцелевой истребитель Су-35
Вчера, 10:01
Показаны кадры перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35
"Никакой угрозы для безопасности американского самолета-шпиона эта операция наших ВКС не представляла. У нас опытные и профессиональные пилоты, воздушным хулиганством они не занимаются, а выполняют свою задачу в строгом соответствии с регламентирующими документами и международным правом", - пояснил эксперт.
Между тем ранее экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко в беседе с РИА Новости предположил, что таких инцидентов с выходом США из Договора об открытом небе станет больше.
Штаты, по его мнению, попытаются компенсировать недостаток информации о России с помощью самолетов-разведчиков и нагнетать обстановку в информационном поле.
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РоссияBoeing P-8A PoseidonВоздушно-космические силы РоссииИгорь КоротченкоСу-35СШАБезопасность
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