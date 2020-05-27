Володин заявил о росте числа выявленных случаев COVID-19 среди депутатов

"У нас количество инфицированных растет. Медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, люди переболели, также растет. Это значит, здесь приходим и подвергаем опасности тех, кто рядом. Поэтому просьба большая прислушаться к тому, о чем здесь говорили - меньше общений, меньше участвуйте в разного рода ток-шоу, меньше массовых мероприятий", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.