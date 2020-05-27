Володин заявил о росте числа выявленных случаев COVID-19 среди депутатов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди депутатов растет.
"У нас количество инфицированных растет. Медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, люди переболели, также растет. Это значит, здесь приходим и подвергаем опасности тех, кто рядом. Поэтому просьба большая прислушаться к тому, о чем здесь говорили - меньше общений, меньше участвуйте в разного рода ток-шоу, меньше массовых мероприятий", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.
Ранее стало известно о шести заразившихся коронавирусом депутатах Госдумы. На прошлой неделе Володин заявлял, что число заболевших возросло. Кроме того, по словам спикера ГД, еще у пятерых депутатов были выявлены антитела к COVID-19.
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