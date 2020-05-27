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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:32
https://ria.ru/20200527/1572051098.html
Володин заявил о росте числа выявленных случаев COVID-19 среди депутатов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин заявил о росте числа выявленных случаев COVID-19 среди депутатов

12:31 27.05.2020 (обновлено: 12:32 27.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом среди депутатов растет.
"У нас количество инфицированных растет. Медленно, но растет среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, люди переболели, также растет. Это значит, здесь приходим и подвергаем опасности тех, кто рядом. Поэтому просьба большая прислушаться к тому, о чем здесь говорили - меньше общений, меньше участвуйте в разного рода ток-шоу, меньше массовых мероприятий", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.
Ранее стало известно о шести заразившихся коронавирусом депутатах Госдумы. На прошлой неделе Володин заявлял, что число заболевших возросло. Кроме того, по словам спикера ГД, еще у пятерых депутатов были выявлены антитела к COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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