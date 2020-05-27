В интернате в Волгоградской области выявили вспышку коронавируса

ВОЛГОГРАД, 27 мая — РИА Новости. В Урюпинском психоневрологическом интернате ( В Урюпинском психоневрологическом интернате ( Волгоградская область ) выявили вспышку коронавирусной инфекции , сообщил на пресс-конференции заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

По его словам, в интернате 350 пациентов и 60 сотрудников, всех их протестировали на коронавирус.

"На сегодня 30 человек там положительные, все они переведены в стационар и получают лечение", — сказал Алимов.

Он отметил, что среди заболевших половина — клиенты интерната, половина — сотрудники. Болезнь у них протекает в легкой форме, все они находятся в Урюпинской районной больнице, где терапевтическое отделение перепрофилировали под пациентов с коронавирусом. Интернат продолжает работу в закрытом режиме, остальные клиенты и сотрудники получают профилактическое лечение.

Это уже вторая вспышка COVID-19 в психоневрологических интернатах Волгоградской области. На прошлой неделе инфекцию выявили у 53 человек в ПНИ в Жирновском районе , в том числе у пяти сотрудников. Всех их госпитализировали. Всего в интернате 90 пациентов и 25 сотрудников.

По последним данным, в Волгоградской области зарегистрированы 2470 случаев заражения коронавирусом, в том числе 86 за последние сутки. За все время вылечился 781 человек, 16 скончались.