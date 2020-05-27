В администрации рассказали о состоянии мэра Магаса после ДТП

НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Мэр Магаса Руслан Арсамаков находился в автомобиле, попавшем в ДТП во вторник, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает администрация столицы Ингушетии.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что вечером во вторник служебный автомобиль Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город. Информации о пострадавших не было, при этом собеседник агентства не смог уточнить, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время аварии.
"Вчера глава администрации города Магас Арсамаков Руслан Мустафаевич вместе с водителем попали в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозной системы у служебного автомобиля. Никто не пострадал, с ними все в порядке", - говорится в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Instagram.
Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой столицы Ингушетии. Ранее он работал в коммерческих структурах, в "Ингушэнерго", а также директором "Электросетей Магаса".