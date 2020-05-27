В администрации рассказали о состоянии мэра Магаса после ДТП

Ранее источник сообщил РИА Новости, что вечером во вторник служебный автомобиль Арсамакова вылетел в кювет с моста на въезде в город. Информации о пострадавших не было, при этом собеседник агентства не смог уточнить, находился ли сам Арсамаков в автомобиле во время аварии.