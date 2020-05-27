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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-27T12:27
https://ria.ru/20200527/1572050902.html
ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию
https://cdn24.img.ria.ru/images/150222/12/1502221270_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_8e69d0d3a1c9205eb95a1d26ef28896a.jpg
РИА Новости

ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию

12:27 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центризбирком ждет от регионов, желающих поучаствовать в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию, соответствующих предложений, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Мы имеем сегодня поправку в федеральный закон, которая позволяет нам применять дистанционное электронное голосование по предложению субъектов РФ в разного рода кампаниях", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
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Он добавил, что пока поступало предложение только от Москвы, но ЦИК ждет их и от других регионов. "У нас есть сегодня одно предложение от Москвы, и мы ждем от регионов, желающих а этом поучаствовать, предложений и соответствующей защиты перед ЦИК своих предложений. Это будет важно, посмотреть, кто на что готов, кто что предлагает, и в каком объеме можно применять электронное дистанционное голосование в дальнейшем", - отметил он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что пока предложение от Москвы нельзя считать официальным.
"Нам важно тоже понять намерения регионов, но официально заявка может поступить после того, как будет президентом обозначена дата голосования. Тогда они у себя принимают какие-то решения и должны будут обратиться к нам официально. Но намерения мы выясняем, чтобы понять, с чем мы столкнемся", - подчеркнула она.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
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