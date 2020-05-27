ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию

"Мы имеем сегодня поправку в федеральный закон, которая позволяет нам применять дистанционное электронное голосование по предложению субъектов РФ в разного рода кампаниях", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

"Нам важно тоже понять намерения регионов, но официально заявка может поступить после того, как будет президентом обозначена дата голосования. Тогда они у себя принимают какие-то решения и должны будут обратиться к нам официально. Но намерения мы выясняем, чтобы понять, с чем мы столкнемся", - подчеркнула она.