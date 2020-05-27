ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центризбирком ждет от регионов, желающих поучаствовать в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию, соответствующих предложений, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Мы имеем сегодня поправку в федеральный закон, которая позволяет нам применять дистанционное электронное голосование по предложению субъектов РФ в разного рода кампаниях", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
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Он добавил, что пока поступало предложение только от Москвы, но ЦИК ждет их и от других регионов. "У нас есть сегодня одно предложение от Москвы, и мы ждем от регионов, желающих а этом поучаствовать, предложений и соответствующей защиты перед ЦИК своих предложений. Это будет важно, посмотреть, кто на что готов, кто что предлагает, и в каком объеме можно применять электронное дистанционное голосование в дальнейшем", - отметил он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что пока предложение от Москвы нельзя считать официальным.
"Нам важно тоже понять намерения регионов, но официально заявка может поступить после того, как будет президентом обозначена дата голосования. Тогда они у себя принимают какие-то решения и должны будут обратиться к нам официально. Но намерения мы выясняем, чтобы понять, с чем мы столкнемся", - подчеркнула она.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.