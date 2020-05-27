ЦИК наградил Москалькову медалью "За содействие в организации выборов"

"Я очень благодарна Татьяне Николаевне за то, что она поддержала ту традицию, которую мы с моими коллегами развивали в институте уполномоченных по правам человека, когда я там осуществляла свою деятельность, по мониторингу выборов, защите прав избирателей. Она достойно эту традицию поддерживает, у нас хорошее взаимодействие", - сказала на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.