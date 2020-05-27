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2020-05-27T12:27
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ЦИК наградил Москалькову медалью "За содействие в организации выборов"
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РИА Новости

ЦИК наградил Москалькову медалью "За содействие в организации выборов"

12:26 27.05.2020 (обновлено: 12:27 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центризбирком принял решение поощрить медалью Центральной избирательной комиссии РФ "За содействие в организации выборов" уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.
Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК.
"Я очень благодарна Татьяне Николаевне за то, что она поддержала ту традицию, которую мы с моими коллегами развивали в институте уполномоченных по правам человека, когда я там осуществляла свою деятельность, по мониторингу выборов, защите прав избирателей. Она достойно эту традицию поддерживает, у нас хорошее взаимодействие", - сказала на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.
Она отметила, что ЦИК в своей деятельности часто опирается на уполномоченных по правам человека.
"Их информация, в том числе и критическая, помогает нам корректировать свою деятельность. Я знаю, что в регионах очень хорошее взаимодействие и на уровне наших региональных комиссий, и аппаратов уполномоченных", - добавила председатель ЦИК.
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